Junge Union unterstützt Andreas Röthke beim Wahlkampf

Nach zwei gut besuchten Veranstaltungen in Hann. Münden und Gieboldehausen ging es am vergangenen Wochenende auf dem Campingplatz Eulenburg in Osterode am Harz weiter mit der BarbecJU Tour. Auch hier konnten erneut viele interessierte Jugendliche beim Grillen und einem spontanen Fußballspiel...