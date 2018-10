Gemeinsame Tagesfahrt

Die vom DRK Nienstedt organisierte Tagesfahrt, an der auch Mitglieder und Freunde des DRK Förste teilgenommen hatten, führte als erstes nach Lübbecke zur Modenschau. Nach dem Mittagessen stand Bad Oeynhausen auf der Liste. Dort wartete bereits die Ausflugsbahn “Minna“ auf ihre Gäste aus dem Vorharz. Als alle eingestiegen waren, schnaufte sie los und fuhr an sehenswerte Ausflugspunkte vorbei. Zum stehen kam „Minna“ in der „Wandelhalle“, wo Kaffeetrinken angesagt war. Nachdem noch das Ambiente des Bad Oeynhausener Kurparks genossen wurde, stand die Rückreise auf dem Plan.

