Osterode Am Montagnachmittag ereignete sich in Osterode ein Verkehrsunfall, nachdem ein Autofahrer versehentlich zu viel Gas gegeben hatte.

Am Montagnachmittag fuhr ein 40-Jähriger mit seinem Auto in Osterode von der Straße Am Posthof nach links in die Dörgestraße. Dabei gab er laut Polizei versehentlich zu viel Gas, prallte rechts gegen die Mauer eines Grundstücks und beschädigte den Pfosten eines Verkehrszeichens.

Der Mann wurde ins Herzberger Klinikum gebracht. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.550 Euro.