Polizei kontrolliert auf B243: 73 Fahrer waren zu schnell

Osterode. Polizei Osterode kontrollierte am Donnerstag den Verkehr auf der B243 auf Höhe der Abfahrt Leege. Schnellster fuhr 121 km/h in Tempo 80 Zone.

Die Polizei Osterode hat im Rahmen der Verkehrssicherheitsinitiative Geschwindigkeiten auf der B243 kontrolliert. Gemessen wurde nach Angaben der Polizei am Donnerstag zwischen 13 und 21 Uhr mit dem sogenannten Lichtschrankenverfahren auf Höhe der Abfahrt Leege in Fahrtrichtung Herzberg. In diesem Bereich gilt Tempo 80.

„Bei einem Durchlauf von 3.209 Fahrzeugen ergaben sich 73 Überschreitungen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 121 km/h“, berichtet die Polizei. Das Messen von Geschwindigkeiten an Unfallschwerpunkten sei Teil eines Bündels von Maßnahmen, mit denen im Rahmen der Verkehrssicherheitsinitiative (VSI) die Zahl der Verkehrsunfälle mit schwerem Personenschaden nachhaltig gesenkt werden soll.