Autofahrerin übersieht Radfahrer

Ein Radfahrer wurde bei einem Unfall in Osterode verletzt.

Ein Fahrradfahrer ist am Freitag bei einem Verkehrsunfall am Südbahnhof verletzt worden. Eine 28-Jährige aus Hattorf war hier mit ihrem Auto in Richtung Schäferbergstraße unterwegs. Nachdem sie die Bahngleise überquert hatte, übersah sie den 45-jährigen Radfahrer aus Bad Lauterberg, der aus der Schäferbergstraße kam. Es kam zum Zusammenstoß, der Radfahrer stürzte. Laut Polizei entstand zudem ein Schaden von 2.600 Euro.