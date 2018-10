Kinder zu besuch in der Bäckerei Dornemann in Osterode

Besuch bei der Bäckerei Dornemann in Osterode In den Sommerferien besuchte die Tagesgruppe Röddenberg der Ev. Jugendhilfe Oberharz für einen Vormittag die Bäckerei & Konditorei Dornemann in Osterode. Trotz 34 Grad im Schatten waren alle mit viel Eifer dabei, die technischen Geräte wurden bestaunt und Laugengebäck in vielen Formen gemeinsam hergestellt. Es entstanden Blumen, Sonnen, Stern und Brezeln. Einige Kids waren so begeistert, dass sie sogleich den Bäckerberuf als Traumberuf benannten.