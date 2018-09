Diebe klauen Tresor mit Handys vom Kornmarkt

Osterode Unbekannte Täter brachen in ein Handygeschäft in Osterode ein und verursachten dabei einen Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag im Stadtzentrum von Osterode einen Einbruch in ein Handygeschäft verübt und dabei einen Sachschaden von mehreren tausend Euro verursacht. Von den Tätern fehlt jede Spur.

Bislang ist bekannt, dass die Täter gewaltsam durch eine Tür in das Geschäft eindrangen und offenbar zielgerichtet einen Tresor mit diversen Handys stehlen konnten. Das meldet die Polizei. Die näheren Tatumstände werden derzeit noch ermittelt.

Daher bittet die Polizei um die Mithilfe der Bevölkerung und fragt: Wer hat am Donnerstagmorgen in der Zeit zwischen Mitternacht und 3.00 Uhr in der Nähe des Kornmarktes Fahrzeuge oder Personen gesehen, die möglicherweise mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten?

Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten des 2. Fachkommissariats des Zentralen Kriminaldienstes in Northeim unter Telefon 05551/7005-0 entgegen.