8000 Euro Schaden nach Unfall in Osterode

Osterode In der Straße Am Röddenberg kam es am Montagabend zu einem Verkehrsunfall.

Zu einem Gesamtschaden von etwa 8.000 Euro kam es am vergangenen Montagabend. Als ein 25-Jähriger aus Clausthal-Zellerfeld gegen 21.05 Uhr mit einem Honda Accord die Straße Am Röddenberg in Richtung Am Scheebrink befuhr, kam es kurz nach einer leichten Rechtskurve zum seitlichen Zusammenstoß mit dem silberfarbenen VW Polo eines 75-Jährigen aus Osterode. An beiden Fahrzeugen entstand ein nicht unerheblicher Schaden, so die Polizei. pol