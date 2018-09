Labskaus, Musik und Geschichten von der See

Seit nunmehr 95 Jahren besteht die Marinekameradschaft Admiral Zenker e. V. in Osterode. Am Samstag, dem 22. September, wird die Kameradschaft ihre Tür für alle öffnen. Damit soll der Bevölkerung die Möglichkeit gegeben werden, sich zu informieren, was die Kameradschaft im Einzelnen ausmacht....