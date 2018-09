Wer wird der neue Bürgermeister von Osterode?

Wer wird antreten für das Rennen um das Bürgermeisteramt in Osterode? Für die Parteien stellt sich langsam die Frage ob, und wenn ja, wen sie entsenden wollen. Der Stadtrat einigte sich jetzt auf einen Termin für die Bürgermeisterwahl, die am 15. September 2019 stattfinden soll. Klaus Becker (parteilos), seit 2004 im Amt, scheidet am 31. Oktober 2019 aus. Nach zwei Amtszeiten will er nicht wieder antreten. „Wir haben aktuell keinen...