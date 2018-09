Landkreis blitzt mit Enforcement-Trailer

Osterode Zusätzliche Verkehrsüberwachung findet in den kommenden beiden Wochen in der Gemeinde Hattorf und der Stadt Osterode statt.

Der Landkreis Göttingen verstärkt aus Gründen der Unfallprävention gezielt die Verkehrsüberwachung und nimmt noch zum bis zum 20. September zusätzliche Geschwindigkeitsmessungen vor – in den kommenden beiden Wochen in der Gemeinde Hattorf und in der Stadt Osterode. Darüber informiert jetzt die Kreisverwaltung. An ausgewiesenen Unfallschwerpunkten, bekannten Gefahrenstellen sowie bei berechtigten Anliegerbeschwerden zu überhöhten Geschwindigkeiten würden die Messungen in Absprache mit der Polizei vorgenommen. Zum Einsatz komme dabei ein sogenannter Enforcement-Trailer mit einem Geschwindigkeitsmessgerät. Dieser steht vom 10. bis 14. September im Bereich der Gemeinde Hattorf und vom 14. bis 20. September im Bereich der Stadt Osterode. Parallel dazu erfolge die herkömmliche Verkehrsüberwachung, so die Verwaltung abschließend.