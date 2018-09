16-jähriger Kradfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Ein 16-Jähriger aus Bad Grund ist am Mittwochabend bei einem Unfall auf der B498 zwischen Riefensbeek und Osterode schwer verletzt worden. Der junge Kradfahrer war nach Angaben der Polizei gegen 19.30 Uhr in Richtung Osterode unterwegs, als er in einer Linkskurve aus ungeklärter Ursache mit seinem Leichtkraftrad nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der Schutzplanke kollidierte. Durch den Sturz wurde der junge Mann schwer verletzt und ins Klinikum gebracht. Der Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf 1.000 Euro. pol/nza

