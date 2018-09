Friseursalon Ute Anger feiert 40-jähriges Bestehen

Ute Anger hat vor 40 Jahren ihren Friseursalon in Osterode eröffnet. „Wir blicken mit Freude und Dankbarkeit auf 40 Jahre erfolgreiche Friseurarbeit zurück“, sagt Ute Anger. „Mit qualifizierten, engagierten und kreativen Mitarbeitern kann man alles erreichen“, meint sie. Allerdings – was wäre man ohne die wertvollen Kunden von nah und fern? „Wir haben Kunden, die in der dritten Generation zu uns kommen“, erzählt Ute Anger. Treue Kunden und engagierte Mitarbeiter machen den Erfolg des Salons aus. Allerdings ist für Ute Anger auch die Familie eine entscheidende Stütze. „Meine Tochter Denise, die mit mir den Laden führt, und unsere beiden anderen Kinder Leon und Emely, hatten fast immer Verständnis für die Arbeit. Auch sie haben einen großen Anteil daran, dass wir die von uns erwarteten Leistungen erfüllen können.“ Dabei bietet der Salon Anger von aktueller, klassischer und festlicher Haarmode für die Dame und den Herrn alles an, auch Bartpflege. Weiterhin auch Haarersatz nach Krankheit. Ute Anger und ihr Team haben also Grund zum Feiern. Am 6. September ab 17.30 Uhr hat sie ins La Cumba eingeladen, um das 40-jährige Bestehen ihres Salons zu feiern. Geschenke möchte Ute Anger nicht bekommen. Es wird um Spenden für den Tierschutz und für den Hospizverein gebeten. Das Foto zeigt Emely, Denise, Leon und Ute Anger (von links). kw

