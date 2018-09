Im Fuchshaller Weg in Osterode brannte der ehemalige Krankenhaus-Kiosk.

Osterode Der Brand in dem Gebäude im Fuchshaller Weg konnte schnell gelöscht werden. Ein Schaden im benachbarten Waldstück ist nicht entstanden.

Unbekannte verursachen Feuer in altem Krankenhaus-Kiosk

Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen im oder am ehemaligen Krankenhaus-Kiosk im Fuchshaller Weg ein Feuer verursacht, durch das der Kiosk ebenfalls in Brand geraten ist. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, Schäden für das umliegende Waldgebiet konnten verhindert werden, teilte die Polizei mit. pol/nza