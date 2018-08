Wer einen Ausbildungsplatz sucht, hat die Marktmacht

Osterode Etwa 100 Aussteller haben sich für den Berufsinformationstag der Berufsbildenden Schulen in Osterode am 22. September angesagt.

Arbeitgeber und den Berufsnachwuchs zusammenführen, erste, ungezwungene Kontakte anbahnen und über berufliche Chancen und Möglichkeiten informieren: Das ist der Auftrag des Berufsinformationstages (Bito), der inzwischen zum 16. Mal veranstaltet wird.

Zusammen mit dem Unternehmensnetzwerk Mekom Regionalmanagement und der Region des Lernens richten die beiden Berufsbildenden Schulen diese Veranstaltung mit Messecharakter aus. Wichtiger Geldgeber ist die Agentur für Arbeit. Dazu gesellen sich zahlreiche Sponsoren.

Schulleiter im Gespräch

Heiko Seemann-Weymar, Leiter der BBS I, und Dr. Carsten Wehmeyer, Leiter der BBS II, informierten jetzt in einem Gespräch über den Bito, der am 22. September von 10 bis 15 Uhr in den Räumen der beiden Schulen am Neustädter Tor stattfindet.

„Das ist ein sehr wichtiger Termin für die Region“, stellen die beiden Schulleiter fest, denn der Bito, ein Bestandteil der breiten beruflichen Orientierung, die die Schulen geben, begleite den Übergang von Ausbildung und Schule in den Beruf, eine Wichtige Phase der Weichenstellung für den Berufsnachwuchs. Bewusst hatte man diesen Termin zum Schuljahresbeginn gewählt, weil gerade die Bewerbungsphase startet.

Breites Angebot

Erwartet werden wieder etwa 100 Aussteller aus Industrie und Handel, aus Handwerk, Sozialem, Gesundheitswesen, Verwaltung und vielen anderen Berufsfeldern. Damit sind die Ausstellungsflächen voll besetzt. „Das Angebot ist breit aufgestellt und spiegelt die ganze wirtschaftliche Vielfalt der Region“, meint Dr. Wehmeyer.

Dr. Carsten Wehmeyer (links) und Heiko Seemann-Weymar informierten über den Bito. Foto: Foto: Michael Paetzold / HK

So zeige auch die gute Resonanz seitens der Unternehmen, wie sehr man sich um qualifizierten Nachwuchs bemühe. Denn der hat angesichts des Fachkräftemangels derzeit alle Möglichkeiten: „Wer einen Ausbildungsplatz sucht, hat die Marktmacht“, stellt Heiko Seemann-Weymar fest. Die Schulleiter sind sich einig: Ein großer Vorteil des Berufsinformationstages ist der direkte Kontakt auf Augenhöhe von Nachwuchs und Betrieben. Oft sind es junge Auszubildende, die an den Ständen beraten und guten Zugang zu den Schülern finden.

Eltern sind in der Pflicht

Beide Schulen verstehen sich, so verdeutlichte es Dr. Wehmeyer, als Dienstleister für die Region, für die Wirtschaft, die Schüler und ihre Eltern, denen eine wesentliche Rolle zukommt. Stünden die Eltern nicht hinter dem Bito und dem Fortkommen ihrer Kinder, würden viele Chancen vertan. „Wir hoffen, dass sie ihrer Verantwortung gerecht werden.“

1000 Schüler werden erwartet

An die 1000 Schülerinnen und Schüler der Allgemeinbildenden Schulen aus dem Altkreis und den Bereichen Seesen, Katlenburg und Clausthal erwarten die Veranstalter des Bito am 22. September.

Eine eigens erstellte Messebroschüre fasst alles Wichtige zusammen und bietet mit Steckbriefen und Anzeigen Einblicke in die ausstellenden Unternehmen.

Neben den Gesprächen mit den Ausstellern sind zudem Vorträge zu speziellen beruflichen Angeboten geplant. Themen sind dabei unter anderem das Duale Studium und die Duale Berufsausbildung, Sozialpädagogische Berufe im Vergleich oder Abi oder Fachhochschule- was nun? Fachoberschüler haben im Rahmen einer Projektarbeit eine Facebook-Seite zum Bito erstellt. Tipps zur Vorbereitung auf die Veranstaltung stehen zum PDF-Download unter bito-oha.de zur Verfügung.