Dorfbühne Schwiegershausen ist weit über den Ort hinaus bekannt

„Die Kraft der Gedanken ist unsichtbar wie der Same, aus dem ein riesiger Baum wächst; sie ist aber der Ursprung für die Veränderung im Leben des Menschen“: Mit diesem Tolstoi-Zitat begrüßte der erste Vorsitzende der Schwiegershäuser Dorfbühne, Manfred Wode all die, welche an der ersten, internen...