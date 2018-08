TSV Schwiegershausen richtet Vereinssportfest aus

Am ersten Wochenende im September, diesmal am 1. und 2. September, findet traditionell das Vereinssportfest des TSV Schwiegershausen auf dem Sportplatz an. Der TSV hat auch in diesem Jahr für beide Tage zahlreiche Aktivitäten für seine Mitglieder und Freunde geplant.

Los geht es am Samstag um 13 Uhr mit der Vorstellung verschiedener Teams der HSG oha. Ab 14.30 Uhr startet mit der Gymnastik für Jedermann eine besondere Aktion. „Wir wollen möglichst viele Mitglieder und Freunde zu für jeden machbare kurze Gymnastikübungen unter Anleitung auf den Sportplatz locken. Mitmachen können hierbei alle vom Kleinkind bis ins hohe Alter“, erklärt der TSV-Vorsitzende Olaf Kaisner. Am Ende soll ein Foto von allen Teilnehmern aus luftiger Höhe aufgenommen werden.

Gegen 15 Uhr startet auf mehreren Spielfeldern ein Völkerballturnier in den Altersklassen U15 und Jugend/Erwachsene. Mannschaften bestehen aus sechs Personen mit mindestens einer weiblichen Spielerin.

Walken und Fahrradfahren

Der Sonntag beginnt um 10.30 Uhr mit Fahrradfahren und Walken. Die Fahrradfahrer können zwischen 20 km und 40 km wählen, die Walker können die Disziplin für das Sportabzeichen ablegen. Um 13 Uhr starten die Nachwuchsathleten mit ihrem Dreikampf. Anmeldungen hierfür sind vor dem Wettkampf bis 12.30 Uhr auf dem Sportplatz möglich. An diesem Tag haben auch die Erwachsenen die Möglichkeit, noch fehlende Disziplinen für das Sportabzeichen zu absolvieren.

Der Sonntag wird mit einem Mannschaftsspiel beschlossen. Ab 16 Uhr findet ein Turnier im Wikingerschach für Kinder und Erwachsene statt. Auch hierfür können Mannschaften beim Vorsitzenden gemeldet werden.

Das Team des TSV sorgt an beiden Tagen für die erforderliche Stärkung. Neben reichhaltigen Kuchen- und Salatbuffets werden Gyros, Würstchen, Pommes und Getränke geboten.

Anmeldungen für das Völkerballturnier an Olaf Kaisner, E-Mail: vorstand@tsv-schwiegershausen.de.