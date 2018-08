Autofahrer stirbt nach Unfall auf der B3

Ein 74-Jähriger ist bei einem Unfall am Donnerstag auf der B3 auf Höhe Salzderhelden ums Leben gekommen. Der Mann war mit seinem Auto auf der Straße Am Stauwerk in Salzderhelden unterwegs und wollte an der Einmündung zur Bundesstraße 3 nach links in Richtung Einbeck abbiegen. Dabei übersah er das Auto eines 58-Jährigen aus Osterode.

Der 74-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er nach längeren Reanimationsmaßnahmen im Krankenhaus Northeim start. Der Osteroder wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus Einbeck gebracht. Die Bundesstraße war mehrere Stunden voll gesperrt. pol/nza