Hexentrail, Trecker, Musik & mehr – Das ist am Wochenende los

Harzer Hexentrail: Wandern für den guten Zweck

88 Teams stellen sich am Samstag, 25. August, einer besonderen Herausforderung: Sie absolvieren den Harzer Hexentrail, den der MTV Förste organisiert hat. Vor den Teilnehmern, die 60 Kilometer laufen, liegt eine anspruchsvolle Strecke mit etwa 1.900 Höhenmetern. Start ist um 6 Uhr am Rewe-Markt in Bad Lauterberg. Start zur 35-Kilometer-Strecke ist um 10 Uhr am Marktplatz Herzberg. Ziel ist der Bürgerpark Osterode vor der Stadthalle.

Ab 14 Uhr beginnt dort ein Kinderfest mit Hexentrail-Parcours, das der Verein Rückenwind ausrichtet und von Auszubildenden der BBS II betreut wird.

Wulften wird zum Trecker-Mekka

Schleppertreffen. Foto: Martin Baumgartner / HK

Wir sehen uns auf dem Acker!“ Mit diesem Slogan laden die Schlepperfreunde Wulften an diesem Wochenende zum großen Treffen der Oldtimer-Traktoren ein. Aus allen Himmelsrichtungen werden sich die Trecker-Fans auf den Weg zum alten Feld machen, viele davon auf einem der Veteranen der Landwirtschaft und „auf eigene Achse“. Für Teilnehmer und Publikum wird am 25. und 26. August ein abwechslungsreiches Programm geboten. Am Samstag ab 11 Uhr gibt es gleich ein Spektakel: Traktor-Pulling, das große Kräftemessen am Bremswagen. Ab 20 Uhr sorgen zwei DJs im großen Festzelt für Stimmung. Am Sonntag geht es mit Vorführungen und einer Traktorenvorstellung weiter.

Modellflieger starten in Bad Lauterberg

Flugtag. Foto: Friedel Polley / HK

Der Luftsportverein Bad Lauterberg veranstaltet an diesem Wochenende seinen Flugtag auf dem Modellflugplatz Hottenberg bei Scharzfeld. Das Programm beginnt am Samstag ab 12 Uhr und Sonntag ab 11 Uhr. Es gibt an beiden Tagen eine sehenswerte Flugshow und ein interessantes Programm für die Zuschauer mit Segelflug, Segelmotorflug, Motorflug, Hubschrauberkunstflug, Bannerschlepp, Fuchsjagd, Ballonwettbewerb, Nachtflug und vielem mehr. Es werden auch viele Flugmodelle in der Ausstellung gezeigt. Am Samstagabend wird es eine Fliegerparty geben und ein Feuerwerk. Zur Stärkung gibt es Leckeres vom Grill und Getränke sowie ein umfangreiches Kuchenangebot.

Bartolfelde: Südharzer Highlandgames für die ganze Familie

Highlandgames. Foto: Sebastian Kutscher

Die Mitglieder des Vereins Dorfkinder Bartolfelde/Osterhagen feiern am Samstag eine Premiere: Die „Südharzer Highlandgames für die ganze Familie“. An diesem Tag verwandelt sich der Sportplatz in Bartolfelde von 11 bis 16 Uhr zum Schauplatz von rustikalen schottischen Wettkämpfen wie Baumstammwurf (Foto aus Schwiegershausen), Steinstoß und Ähnlichem. Mannschaften von zwei bis fünf Personen treten hier gegeneinander an. Auch für kleine Gäste gibt es ein Programm, etwa mit einer Hüpfburg oder dem Bull-Riding. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Eintritt ist frei.

Märchenhaft und mystisch wird in Bad Sachsa gefeiert

Märchengrund. Foto: Thorsten Berthold / HK

Zauberhaft geht es im Märchengrund in Bad Sachsa eigentlich immer zu, an diesem Wochenende soll es dazu aber auch noch mystisch werden: Am 25. August wird zur Sommernacht, am 26. August zum Märchentag geladen. Am Samstag wird wie im Märchen im stimmungsvoll beleuchteten Märchengrund von 19 bis 23.59 Uhr gefeiert, während am Sonntag bei Mitmachaktionen und Kinderprogramm mit Sänger Frank Bode kleine und große Besucher von 11 bis 17 Uhr willkommen sind. Der Eintritt zur Sommernacht ist frei, beim Märchentag zahlen Erwachsene ein geringes Eintrittsgeld.

Freitagabend: „Lange Nacht der Musik“ in Lauterberg

Ensemble Phantastique. Foto: Martin Diedrich

Die Stiftung Zukunft für St. Andreas Bad Lauterberg lädt am Freitag ab 20 Uhr zur Langen Nacht der Musik in die St. Andreas-Kirche ein. Der Eintritt ist frei. Die stimmungsvolle Atmosphäre der Kirche wird an diesem Abend einen musikalischen Höhepunkt haben. Zu Gast sind das Südharzer Bläserquartett Bad Lauterberg, das Ensemble Phantastique aus Herzberg (Foto) und der Gospelchor Bad Sachsa. Während der Pausen lädt die Stiftung zu kulinarischen Köstlichkeiten, erfrischenden Getränken und vor allem zum geselligen, lockeren Austausch unter den Gästen und Künstlern im Kirchgarten ein.

„Irish Rock Night“ auf der Harz Mountains Ranch

Outfield Westwood. Foto: Veranstalter

Am Samstag findet eine Irish Rock Night auf der Harz Mountains Ranch statt. Auf der Bühne stehen Outfield Westwood, eine Band aus dem hohen Norden, die es versteht, ihr Publikum mit einer Mischung aus Irish Folk und Rockballaden auf ihre eigene Art und Weise mitzureißen. Die mittlerweile fünfköpfige Band gibt es seit mehr als 10 Jahre. Bis heute steht sie für pure, handgemachte Musik und eine Vielzahl an Instrumenten, die Outfield Westwood während ihres Auftrittes präsentieren. Einlass auf die Ranch ist am Samstag ab 19 Uhr, Beginn des Konzerts um 20 Uhr.