Fahrerin prallt gegen Ortsschild und Zaun

Bei einem Unfall auf der Lasfelder Straße ist am Dienstagnachmittag ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro entstanden. Eine Frau aus Einbeck war hier gegen 16.15 Uhr unterwegs, als sie nach Polizeiangaben mit ihrem Auto nach rechts von der Fahrbahn abkam. Sie fuhr anschließend über den Bordstein, durchbrach ein Ortsschulde und wurde dann von einem Gartenzaun aufgehalten, berichtet die Polizei. Die Fahrerin blieb unverletzt. Am Zaun und am Auto entstanden erheblicher Sachschaden, so die Polizei abschließend. pol/nza

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder