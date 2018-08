180 Verkehrsteilnehmer sind zu schnell

Die Polizei Osterode hat am Donnerstag von 9.30 bis 17 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung in der Leege-Kurve auf der B243 vorgenommen. In dieser Zeit ahndeten die Beamten 180 Verstöße. Ein Verkehrsteilnehmer passierte die Messstelle mit 108 km/h. Das Messen von Geschwindigkeiten an Unfallschwerpunkten ist Teil eines Bündels von Maßnahmen, mit denen im Rahmen der Verkehrssicherheitsinitiative (VSI) 2020 die Zahl der Verkehrsunfälle mit schwerem Personenschaden nachhaltig gesenkt werden soll, teilt die Polizei mit. nza

