Den ersten gemeinsamen Auslug genossen

Osterode. Die Parkinson- und die Schlaganfallgruppe haben ihren ersten gemeinsamen Ausflug sichtlich genossen. Die monatlichen Treffen finden immer in geselliger Runde statt. Qualifizierte Vorträge von Fachärzten, Therapeuten oder Krankenkassenvertretern sind dabei in der Parkinsongruppe selbstverständlich. Neu ist in diesem Jahr die Kooperation mit der Schlaganfallgruppe, die sich ebenfalls einmal im Monat trifft. Ziel ist ein intensiver Austausch. Über den gemeinsamen Reha - Sport haben erste Kontakte stattgefunden. Warum nicht auch einen gemeinsamen Ausflug? Dabei können Kontakte vertieft werden. Deshalb organisierten die Verantwortlichen der Parkinsonselbsthilfegruppe die Sommertour, die etwas Besonderes im Krankheitsalltag eines jeden Mitglieds darstellen soll. Dabei wurde auf die Problematik des Bewegungsapparates, die den Mitgliedern beider Selbsthilfegruppen zu schaffen macht, Rücksicht genommen. Heraus kam eine Busfahrt zur Marienburg mit Schlossbesichtigung, ein gemeinsames Mittagessen im Schloss und der Besuch der Marienkirche in Hildesheim. Der Ausklang bei Kaffee und Kuchen gab dann noch die Gelegenheit zum gemeinsamen Fazit des Tages. Und wie erhofft, konnte man neue interessante Kontakte knüpfen. Einige Mitglieder hatten Verwandte oder Freunde mitgebracht, die sich an den lebhaften Gesprächen beteiligt haben. Gab es Schwierigkeiten beim Laufen, Orientieren oder sonstigen kleinen Mißlichkeiten half jeder dem Anderen. Damit war es allen möglich, die Höhepunkte dieser Fahrt zu genießen. Solche Aktivitäten helfen allen Mitgliedern, aber auch Angehörigen, etwas Leichtigkeit und Abwechslung in den doch mitunter etwas mühsamen Alltag zu bringen.

