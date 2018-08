Spargel satt mit dem SoVD Schwiegershausen

Schwiegershausen So richtig am Spargel sattessen konnten sich jüngst die Mitglieder des SoVD Schwiegershausen. Danach besuchte man noch das Steinhuder Meer. m

. An einem schönen Sonntagmorgen machte sich der SoVD Schwiegershausen auf zum Spargelhof Nuttelmann. Nach einer Stau freien Fahrt kam man pünktlich auf dem Hof an. Dort begann das große Schlemmen. Nach dem Essen ging die Fahrt weiter zum Steinhuder Meer. Bei Blauem wolkenlosem Himmel hatte jeder die Möglichkeit zu einem Spaziergang am See. Drei Stunden waren für den Aufenthalt geplant. Es war richtig was los am Steinhuder Meer. Man konnte einen Handwerker Kunstmarkt besuchen, ein Shanty Chor unterhielt seine Zuhörer mit flotten Liedern ,für Kinder gab es ein kleines Karussell und eine Eisenbahn. Viele hatten sich unter einem Baum ein schattiges Plätzchen gesucht.