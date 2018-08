Autos stoßen auf Parkplatz zusammen – ein Fahrer flüchtet

Osterode Auf dem Parkplatz der Sparkasse in der Eisensteinstraße kollidierten zwei Autos. Einer der Fahrer flüchtete anschließend.

Am Freitag sind in Osterode zwei Autos auf dem Parkplatz der Sparkasse in der Eisensteinstraße zusammengestoßen. Einer der Fahrer flüchtete anschließend.

Als die beiden Fahrzeugführer aus dem Altkreis Osterode am Freitag gegen 10.30 Uhr auf dem Parkplatz der Stadtsparkasse Osterode gleichzeitig rückwärts aus den Parkboxen fuhren, stießen sie in der Mitte der Fahrbahn zusammen. Während sich eine der Unfallbeteiligten in die Sparkasse begab, um die Polizei zu verständigen, verließ der andere Unfallbeteiligte den Parkplatz, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Die Schadenshöhe ist laut Polizei nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter der Telefonnummer 05522/5080 entgegen. pol/mh