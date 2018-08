Osterode Bei einem Unfall in einem Osteroder Kreisel wurde ein Kradfahrer leicht verletzt. Der Autofahrer fuhr weiter.

Bei einem Unfall am Mittwochnachmittag in der Krebecker Landstraße in Osterode ist ein Kradfahrer leicht verletzt worden.

Beim Einfahren in den dortigen Verkehrskreisel touchierte er einen Pkw und verletzte sich dabei leicht, wie die Polizei Osterode mitteilt. Der Autofahrer entfernte sich unerlaubt. Wie sich herausstellte, war der Motorradfahrer alkoholisiert.

Er wurde in das Herzberger Krankenhaus gebracht.