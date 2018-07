Feuchttücher & Co.: Stadt beklagt Zunahme von Kanalverstopfungen

Die Stadtverwaltung hat eine Zunahme von Verstopfungen im Kanalnetz festgestellt. Immer häufiger verstopfen Windeln, Lappen, Hygieneartikel, Strumpfhosen und Feuchttücher die Abwasserkanäle im Stadtgebiet, zuletzt im Agnes-Miegel-Weg.

Die Kosten der Reinigung müssen alle Bürger tragen, nur weil ein paar Unbelehrbare diese Abfälle über die Kanalisation entsorgen, anstatt sie in den Müll zu geben, heißt es dazu in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus.

Feuchttücher lösen sich schlecht oder gar nicht auf

Der Abfall hat im Abwasser nichts zu suchen. Feuchttücher landen meistens – wie normales Toilettenpier auch – im WC. Wo auch sonst? Doch genau dort fängt das Dilemma an: Denn Feuchttücher lösen sich schlecht bis gar nicht auf, weil sie aus reißfestem Vlies, also aus Textilfasern bestehen und so zu Verstopfungen führen. Toilettenpapier hingegen besteht aus Zellulose und löst sich in der weiteren Abwasserreinigung so stark auf, dass es für den Abwassertransport im Kanal kein Problem darstellt.

Die Stadt Osterode richtet den eindringlichen Appell an alle Einwohnerinnen und Einwohner, künftig keine Windeln, Lappen, Hygieneartikel oder Feuchttücher über die Toilette zu entsorgen.

Zuwiderhandlungen stellen eine Ordnungswidrigkeit dar und können empfindliche Strafen für die Verursacher nach sich ziehen, betont die Stadtverwaltung.