TV Sösetal feiert 40. Geburtstag

Anfang Juli war es soweit. Auf den Tag genau vor 40 Jahren wurde der Tennisverein Sösetal-Förste gegründet. Dies wurde zum Anlass genommen, den runden Geburtstag gebührend zu feiern.

Der erste Vorsitzende Herbert Greger konnte bei bestem Wetter zahlreiche Mitglieder und Gäste aus den umliegenden sowie ortsansässigen Vereinen begrüßen. In seiner Rede bedankte er sich bei seinen Vorstandskollegen für die gute, langjährige Zusammenarbeit. Ferner dankte er allen Mitgliedern, dass sie bei Veranstaltungen den Verein stets mit Leben füllen. „Dieser Verein ist mehr als ein Ort zum Tennisspielen. Viel mehr ist er ein Ort, an dem Jung und Alt zusammenkommen, die Gesellschaft genießen und neben dem Leistungsdenken vor allem der Spaß im Vordergrund steht“, unterstrich Greger. Auch das Organisationsteam sowie die Sponsoren, die den Verein seit Jahren finanziell unterstützen, wurden in seiner Rede nicht vergessen.

Bronzene Ehrennadel

Im Anschluss ehrte Steffen Rauch, Vorsitzender der Tennisregion Südniedersachsen, Gabi Stövener, Klaus Weide und Sascha Peter für ihre langjährige Ehrenamtstätigkeit in Würdigung hervorragender Verdienste um die Förderung des Tennissports und verlieh die bronzene Ehrennadel.

Über den Nachmittag verteilt gab es jede Menge Aktionen auf der Anlage im Sösetal. Für Nichtmitglieder wurde Schnuppertraining angeboten, Jugendliche konnten an einer Tennisolympiade, die Daniel Gross und Annika Kniepen organisiert hatten, teilnehmen. Das Angebot nahmen Kinder im Alter von 4 bis 14 Jahren wahr und erzielten an den einzelnen Stationen gute Ergebnisse.

Hopman-Cup

Die Sportwarte Sascha Peter und Beatrice Armbrecht veranstalteten darüber hinaus erstmals den Hopman-Cup als Turnierform. Gespielt wurde in Viererteams, wobei jedes Team aus zwei Damen sowie zwei Herren bestand. Anfangs konnten somit vier Einzel ausgespielt werden. Es folgte jeweils ein Damen- und ein Herrendoppel, zum Abschluss wurden zwei Mixed gespielt. Ein Match ging jeweils über einen Match-Tie-Break. Insgesamt traten fünf Teams gegeneinander an. Die Zuschauer bekamen spannende und abwechslungsreiche Begegnungen zu sehen. „In einigen Partien spielten Generationen gegeneinander, die sich sonst wahrscheinlich nicht zum Tennisspielen verabreden würden. Der Hopman-Cup war ein voller Erfolg“, resümierten die Teilnehmer bei der Siegerehrung. Den Turniersieg holte sich letztlich das Team um Annika Kniepen, Lara Kladnik, Michael Gießelmann und Sascha Peter.

Mit Ende des Turniers war aber noch lange nicht Schluss. An der Cocktailbar oder an der Theke wurde noch bis spät in die Nacht gefeiert.