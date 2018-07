Gebäude in Osterode brennt zum dritten Mal

In der Nacht zu Montag brannte es am Südbahnhof in Osterode. Foto: Mark Härtl / HK

In der Nacht zum Montag ist es in einem leerstehenden Wohnhaus in Osterode zu einem Feuer gekommen. Das Gebäude brannte zum dritten Mal.

In der Nacht zu Montag ist es am Südbahnhof in Osterode zu einem Wohnhausbrand gekommen. Die Feuerwehr wurde gegen 1 Uhr alarmiert, die Löscharbeiten dauerten bis in den Montagvormittag.

Als die Feuerwehr Osterode kurz nach 1 Uhr am Einsatzort eintraf, stand der Dachstuhl eines Hintergebäudes auf dem betroffenen Grundstück bereits in Vollbrand. 80 Einsatzkräfte der Kernstadt-Wehr sowie der Feuerwehr Lasfelde brachten das Feuer dann unter Kontrolle, um das Nachbargebäude nicht zu gefährden. „Auf dem Grundstück befinden sich Tannen und Fichten. Wenn sie Feuer gefangen hätten, hätte sich der Brand auf das Nachbargrundstück ausbreiten können“, berichtete Ortsbrandmeister Thomas Riedel von der Einsatzstelle. Erschwert wurden die Löscharbeiten, weil einige betroffene Stellen aufgrund der Dunkelheit von den Einsatzkräften nicht erreicht werden konnten, zumal das Gebäude einsturzgefährdet ist. „Wir konnten nur von außen massiv wässern“, so Riedel weiter. Gegen 6 Uhr am Montagmorgen beendeten die Feuerwehren ihren Einsatz, doch schon um 8 Uhr wurden sie wieder zur Einsatzstelle alarmiert, da das Feuer an den unzugänglichen Stellen erneut aufgeflammt war.

Schon am Morgen waren Mitarbeiter von Stadt und Landkreis Osterode vor Ort, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Das vom Brand betroffene Nebengebäude soll aller Voraussicht nach abgerissen werden. Zudem hat die Polizei die Brandruine noch in der Nacht beschlagnahmt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, zur Brandursache kann noch keine Aussage getroffen werden, heißt es von der Polizei Osterode auf Nachfrage unserer Zeitung.

Der Brand in der Nacht zu Montag war der inzwischen dritte auf dem Grundstück. Im März vergangenen Jahres hat bereits ein weiteres Nebengebäude gebrannt, im Dezember 2017 kam es dann zu einem Feuer im Wohngebäude.