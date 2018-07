So kommen Sie unbeschadet durch die Hitze

Bis zu 35 Grad warm soll es in diesen Tagen werden, der Deutsche Wetterdienst warnt vor starker Hitze. Besonders ältere Menschen, Kranke und Kleinkinder seien gefährdet. Das sehen Göttinger Experten ähnlich – und geben Tipps zur Vorsorge.

Für besonders gefährdet hält Georg Müller, Leiter der Klinik für Nephrologie und Rheumatologie an der Universitätsmedizin Göttingen (UMG), ältere Menschen und solche mit Herz- und Kreislauferkrankungen: Deren Kreislaufsystem sei ohnehin schon weniger leistungsfähig, zudem empfänden sie weniger Durst. Und weil der menschliche Körper durch das starke Schwitzen viel Wasser und Körpersalze verliere, drohe schnell eine Elek­trolytstörung. Kopfschmerzen bis hin zu einem Hirnödem und Krampfanfälle wären dann mögliche Folgen.

Regelmäßig trinken

Um dem vorzubeugen, empfiehlt Müller, regelmäßig zu trinken und ältere Menschen auch aktiv dazu aufzufordern. Zugleich empfiehlt er, nicht nur Leitungswasser zu wählen, sondern auch Getränke, die dem Elektrolythaushalt helfen – klassischerweise Apfelschorle, wie Müller sagt. Auch könne etwas Kochsalz in Wasser gelöst und dann getrunken werden. Wichtig sei allerdings, nicht einen halben Liter auf einmal zu trinken.

Auch Müller empfiehlt älteren Menschen, zwischendurch kleinere Mengen zu trinken, wobei er zu einer Gesamtmenge von zwei Litern am Tag rät. Das Kreislaufsystem bereitet Gündner derzeit ebenfalls Sorgen: Weil der Körper sich aufheize, schaffe das Herz die Arbeit nicht mehr – geschwollene Gliedmaßen seien dann die Folge. Umso wichtiger sei es für ältere Menschen, gelegentlich die Beine hochzulegen oder Anti-Thrombose-Strümpfe zu tragen.

Leichte Speisen sind angebracht

Von schwer im Magen liegenden Speisen rät Gündner älteren Menschen derzeit ab – eine Einschätzung, die Müller zufolge für alle unter der Hitze Leidenden gilt: Leichte Speisen wie Salate, Gemüse, mediterrane Kost, Früchte oder gesalzene Suppen seien derzeit angemessen. Alkoholische Getränke sind ihm zufolge keine gute Idee: Diese hätten abseits der toxischen Eigenschaften einen hohen Brennwert und heizten den Körper noch weiter auf, so Müller. Wenn der Körper in der prallen Sonne zu sehr erhitze, drohe außerdem ein Hitzschlag, sagt Müller.

Denn wegen der Hitze könne der Körper die produzierte Wärme nicht mehr wie gewohnt in die Umgebung abgeben. Heize er sich aber auf mehr als 41 Grad auf, drohten Organe zu versagen. „Das ist lebensbedrohlich“, so Müller. Er rät deshalb zu leichter Kleidung. Auch ein Aufenthalt in kühleren Räumen oder im Schatten könne einem Hitzschlag vorbeugen. Körperliche Anstrengung sollte hingegen in der Sonne ganz vermieden werden – auch von Sportlern. Gleiches gelte für Spaziergänge, die wie Trainingseinheiten in die Morgen- oder Abendstunden verlegt werden sollten. Um sich einen Sonnenstich zu ersparen, empfiehlt Müller das Tragen einer Kopfbedeckung.

Tiere leiden Durst

Doch nicht nur Menschen haben es angesichts der Temperaturen derzeit schwer. Auch Tiere leiden unter der Hitze. Das Wetter der vergangenen Wochen hat Pfützen, Wassergräben und Rinnsale ausgetrocknet. Wichtige Wasserquellen für Wildtiere, beispielsweise für Vögel, fallen damit weg. Helfen kann jeder. „Problematisch ist das Wetter zur Zeit für die Vögel“, sagt Dieter Hildebrandt, Vorsitzender der Jägerschaft Göttingen. „Die brauchen jetzt Wasser“.

Besonders exponiert sind beispielsweise Störche. Die Jungtiere sitzen, solange sie noch nicht flügge sind, Tag für Tag im schattenlosen Nest. „Die Elterntiere haben mehrere Strategien, um den Nachwuchs zu schützen“, sagt er. Sie bringen ihnen Wasser – im Kropf – zum Trinken. Außerdem besprühen sie die Jungtiere zur Kühlung mit diesem Wasser. Eine weitere Storchen-Maßnahme ist das „Kalken“. Dabei verkleben sie Nest und manchmal auch Schnäbel und Beine des Nachwuchses mit weißem Kot, um Sonnenstrahlung zu reflektieren.

Hildebrandt und seine Jagdkollegen beobachten regelmäßig die Tiere in Wald und Flur. Auch wenn mehr und mehr kleine Wasserstellen trocken fallen, „den Rehen geht es gut“, sagt er. Denn die Tiere passen sich an, sagt der Jäger. Rehe, so Hildebrandt, decken ihren Flüssigkeitsbedarf weitgehend über ihre Nahrung – und über den Tau darauf. „Zur Zeit kommt das Wild tagsüber ja kaum aus der Deckung”, sagt Hildebrandt. Den Tieren ist es zu warm, sie bleiben im Wald und nutzen die kühlen Stunden für Aktivitäten.

Ein Problem haben die Wildschweine. „Die brauchen brechbaren Boden”, sagt Hildebrandt. Die Trockenheit erschwert den Schwarzkitteln derzeit das Aufbrechen des Bodens, in dem sie Würmer, Schnecken und andere Wildschwein-Delikatessen finden. Auch sie haben eine Anpassungs-Strategie: Die Wildschweine stellen auf vegetarische Ernährung um und fressen mehr Pflanzen. Hildebrandt hat einen Tipp für Wanderer: Dunkle, kühle, schattige und feuchte Stellen im Wald sollten sie zur Zeit nicht betreten. Das sind die Rückzugsräume des Wildes, das in der Hitze Ruhe braucht. Um den Vögeln zu helfen, empfehlen Hildebrandt und der Nabu Niedersachsen, Vogeltränken aufzustellen.

Wasser anbieten

„Vögel leiden unter dem Wassermangel. Es ist daher wichtig, den Tieren im Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon eine Trinkgelegenheit anzubieten”, sagt Ulrich Thüre, Pressesprecher des Naturschutzbundes (Nabu) Niedersachsen. „Die wenigen verbliebenen natürlichen Wasserstellen sind bereits ausgetrocknet.“

Damit sich die gute Tat aber nicht ins Gegenteil verkehrt, ist laut Nabu folgendes zu berücksichtigen: Zunächst muss darauf geachtet werden, dass das Wasser in den Tränken sauber bleibt.

Schnell können sich sonst Salmonellen und Trichomonaden vermehren. „Täglicher Wasserwechsel und Ausspülen gehören zum Pflichtprogramm“, so Thüre.

Allerdings sollte dennoch keine Chemie zur Desinfektion der Vogeltränke verwendet werden, kochendes Wasser reiche aus. Als Alternative können auch zwei Wasserschalen abwechselnd benutzt werden. „Wenn eine Tränke 24 Stunden in der Sonne trocknet, sind die Parasiten tot“, erklärt Thüre.

Wichtig ist, dass die Tränke auf einem gut einsehbaren Platz nicht in unmittelbarer Nähe von Büschen eingerichtet wird – dort lauern gerne einmal Katzen.

Auch Igel brauchen derzeit Wasser, aber – niemals Milch anbieten, rät der Nabu. Auch Insekten haben Durst: Daher gibt der Nabu ebenfalls Tipps, wie den kleinen Nützlingen geholfen werden kann. Eine einfache Methode, um Hummeln und Bienen zu helfen, ist das Aufstellen einer Insektentränke.