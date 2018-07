Trickbetrüger agieren vermehrt im Altkreis Osterode

Die Polizei warnt nochmals nachdrücklich vor Telefongaunern. Polizeihauptkommissar Volker Hahn, Präventionsbeauftragter, berichtet, dass aktuell diese Trickbetrüger vermehrt im Altkreis Osterode agieren.

Immer wieder gehen Hinweise ein, die sich auf fragwürdige Telefonanrufe beziehen. Das Vortäuschen einer amtlichen Eigenschaft oder einer sonstigen Befugnis ist die vorrangige Masche.

In den gemeldeten Fällen gab sich der Anrufer als Polizei- oder Kriminalbeamter aus und sprach von Ermittlungen, in deren Rahmen bei den Tätern ein Adresszettel oder ein Notizbuch gefunden worden sei. Bei den Anschriften handele es sich um Ziele für geplante Einbrüche. Deshalb sei es nötig, die Wertgegenstände sicher zu verwahren. Es folgt das hinterlistige Angebot, Wertgegenstände an die Polizei zu übergeben, um diese zu verwahren. Auch Zahlungen für etwaige Straf- oder Bußgelder wurden schon mit Nachdruck eingefordert und dabei mit üblen Konsequenzen gedroht.

Deshalb sollte man beim geringsten Zweifel an der Seriosität des Anrufers unbedingt die Polizei verständigen. pol