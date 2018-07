Osterode Ein Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro entstand bei einem Unfall am Dienstag in der Scheerenberger Straße.

Laut Polizei wollte eine 26-Jährige gegen 19.40 Uhr von einem Grundstück in die Scheerenberger Straße einbiegen, als sie eine vorfahrtsberechtigte 19-jährige Pkw-Fahrerin übersah. Es kam zum Zusammenstoß beider Autos.