Das Personal fehlt: Nachfrage nach Erziehern in Kitas steigt

Das Personal fehlt: Bei der Besetzung freier Stellen in Kindertagesstätten haben die Kommunen im Landkreis Göttingen und freie Träger zunehmend Schwierigkeiten. In Dransfeld war deswegen kurzfristig der Betrieb eines Hortes in Gefahr. „Die Räume, das Geld und die Kinder waren da, nur die Bewerber fehlten“, sagt Dransfelds Samtgemeindebürgermeister Mathias Eilers. Im Altkreis Osterode sei die Lage weniger...