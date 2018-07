Die Polizei Osterode war am Wochenende vielfach gefordert. Foto: Mark Härtl (Archiv)

Osterode Die Polizei Osterode hatte am Wochenende zahlreiche Einsätze abzuarbeiten. Einige davon muten kurios an.

Unfall, Gullydeckel, Flucht zu Fuß – das war am Wochenende los

Motorradfahrer verunglückt

Wie die Polizei Montag meldete, ist Samstagnachmittag auf der B 243, Abfahrt Osterode Süd Richtung Osttangente, ein Kradfahrer verunglückt. Der 36-Jährige aus Ferna kam in einer S-Kurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanke. Dabei verletzte er sich. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 8 000 Euro.

Einbruch mit Gullydeckel

Mit einem Gullydeckel hat ein bislang unbekannter Täter eine Scheibe eines Autohauses in der Herzberger Straße eingeworfen. Durch die entstandene Öffnung gelangte er in das Gebäude. Laut ersten Angaben der Polizei ist noch nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Der Schaden beträgt etwa 3 000 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Freitag, 13. Juli, 18.15 Uhr, und Samstag, 14. Juli, 7.50 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 05522/508-0 entgegen.

Unfallfahrer flieht zu Fuß

Als eine 19-jährige Osteroderin gegen 23.20 Uhr in der Nacht zu Samstag auf der Schillerstraße Richtung Bergstraße unterwegs war, fuhr ihr im Kreuzungsbereich von links ein anderer Verkehrsteilnehmer in ihr Auto. Danach setzte der bislang unbekannte Unfallverursacher zurück, ließ das Fahrzeug stehen und entfernte sich zu Fuß Richtung Klingenhagener Weg. Der Frau entstand ein Schaden von 8 000 Euro. Hinweise an die Polizei unter Telefon 05522/508-0. kic/pol