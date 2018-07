„Hochgradig erfolgreiche Reise“

Acht Tage war die Delegation aus Kaolack im Senegal zu Gast in Osterode. Viele Gespräche und Besuche standen in dieser Zeit an – mit dem Ziel, die kommunale Partnerschaft zwischen den Städten zu vertiefen und zu stärken. Osterodes Bürgermeister Klaus Becker konnte nun eine erste Bilanz des Besuchs...