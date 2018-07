Osterode Mit mehr als drei Promille im Blut fuhr am Samstagabend ein 35-jähriger Radfahrer stark schwankend und unsicher auf der Bahnhofstraße in Osterode. Eine Polizeistreife kontrollierte den Mann, ordnete einen ersten Alkoholtest und später die Entnahme einer Blutprobe an. Ein Strafverfahren gegen den 35-Jährigen wurde eingeleitet. mel/pol

