Zwei Bands spielen auf

Der seit vielen Jahren beliebte „Jazzfrühschoppen in der Scheune“ im Landgasthaus Sindram in Ührde darf auf dem Programm der Jazzfreunde Osterode nicht fehlen. Am kommenden Sonntag, 8. Juli, ab 11.30 Uhr, spielen wieder zwei Bands im Wechsel. Diesmal ist die New Oldtimers Jazzband aus Prag wieder...