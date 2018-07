Osterode Einen Schaden in Höhe von 1 000 Euro haben Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag an einem Auto angerichtet, das vor einem Mehrfamilienhaus in der Sudentenstraße geparkt war. Sie zerkratzten den Lack an allen vier Türen. Die Polizei Osterode ermittelt und bittet um Hinweise unter Telefon 05522/5080.

