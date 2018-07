Osterode Hühner hockten auf Zäunen, Vögel bevölkerten den Rasen, Windspiele wiegten sich in den Bäumen: Ellinor Antons hatte zu Kunst am Hexenstieg eingeladen und ihren weitläufigen Garten in eine große Ausstellungsfläche verwandelt, wo sie Keramik in verschiedensten Variationen aus ihrer Werkstatt...