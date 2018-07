Riefensbeek-Kamschlacken Verletzt wurde am Samstagabend ein 22-Jähriger bei einem Unfall auf der B 498. In einer scharfen Linkskurve kam er mit seinem Motorrad von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Außenschutzplanke. Er wurde in das Klinikum Northeim eingeliefert. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 3 000 Euro. pol/mel

