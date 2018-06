Künstlerin zeigt Jugendlichen, wie man Manga zeichnet

Osterode Von Naruto bis Dragon Ball Z: Am Dienstag ist die Autorin und Illustratorin Izumi Mikami-Rott mit einem Manga-Workshop in der Stadtbibliothek zu Gast.

Am Dienstag, 3. Juli, ist die Manga-Autorin und Illustratorin Izumi Mikami-Rott mit einem Manga-Workshop in der Osteroder Stadtbibliothek. Naruto, Dragon Ball Z, Inu Yasha oder One Peace: Izumi Mikami-Rott kennt sie alle! Sie zeigt in ihrer Veranstaltung, wie man diese Helden oder auch eigene Charaktere zeichnet. Ganz gleich ob Anfänger oder Fortgeschrittene – die Künstlerin hilft, Gesichtszüge, typische Posen und die richtigen Proportionen zu entwickeln. Außerdem bekommen Manga- und Comicfans Hinweise zur Effekt- und Colorationstechnik sowie viele Tipps und Tricks.

Kinder und Jugendliche von 10 bis 15 Jahren können zwischen zwei Workshops wählen. Der Erste findet von 10.30 bis 12.30 Uhr und der Zweite von 15.30 bis 17.30 Uhr statt.