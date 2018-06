Diebe brechen in Sportlerheim ein

Lerbach Unbekannte Täter sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in das Sportlerheim an der Mühlenwiese eingebrochen. Sie brachen ein Fenster auf, traten zwei Türen auf und durchwühlten die Räume. Gestohlen wurde ein Notebook. Der Stadt Osterode entstand ein Schaden von 2 000 Euro. Die Polizei Osterode bittet um Hinweise. nza