Osterode Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in die Zulassungsstelle des Landkreises in der Bergstraße eingebrochen. Sie brachen zwei Fenster auf und durchsuchten die unverschlossenen Zimmer. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1 500 Euro. Die Polizei Osterode bittet um Hinweise. fal/nza

