Förste In der Nacht von Sonntag auf Montag ist in Förste aus bisher ungeklärter Ursache ein Auto, das in der Sülte abgestellt war, in Vollbrand geraten. Die Feuerwehren Förste und Nienstedt wurden alarmiert und löschten das Feuer. Es entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von 2 000 Euro. Die Polizei Osterode bittet um Hinweise unter Telefon 05522/5080.

