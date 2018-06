Brennender Lappen in Chemieraum löst Feuerwehr-Großeinsatz aus

Osterode Am Mittwochabend war ein Großaufgebot der Feuerwehr an der Wartbergschule im Einsatz. Die Brandschützer hatten die Lage schnell im Griff.

Ein brennender Lappen in einem Chemieraum der Wartbergschule hat am Mittwochabend ein Großaufgebot der Osteroder und der Lasfelder Feuerwehren auf den Plan gerufen. Die Einsatzkräfte rückten unter anderem mit der Drehleiter, mehreren Tanklöschfahrzeugen und Löschgruppenfahrzeugen sowie Gerätewagen an. Auch Rettungsdienst und Polizei waren an der Einsatzstelle. Die Brandschützer hatten die Lage schnell im Griff, verletzt wurde niemand.

Die Ortsfeuerwehren Osterode und Schwiegershausen führten gerade einen gemeinsamen Übungsdienst in Schwiegershausen durch, als es eine Alarmierung zu einem Zimmerbrand in die Wartbergschule gab, heißt es im Einsatzbericht. Die Ortsfeuerwehr Lasfelde wurde unmittelbar hinzu alarmiert.

An der Schule wurde die Feuerwehr von einem Ortskundigen in Empfang genommen, dieser wies auf eine Rauchentwicklung im 1. Obergeschoss des Gebäudekomplexes hin. Bei dem betroffenen Raum sollte es sich um einen Chemieraum handeln.

Bei der ersten Erkundung wurde von den Brandschützern auch Musik wahrgenommen, die aus einem anderen Raum erklang. Eine Musikband, die ihren Übungsabend im Musikraum der Schule absolvierte, wurde umgehend nach draußen geführt.

Um weitere Ortskenntnisse zu erlangen, wurde der im Einsatzleitwagen mitgeführte Feuerwehr-Einsatzplan des Objektes gesichtet. Betroffen war augenscheinlich nur der Unterrichtsraum und nicht der Lagerraum, in dem unter anderem zahlreiche Chemikalien gelagert sind.

Bereits im Flur waren Brandgeruch und Brandrauch wahrnehmbar, zunächst deutete aber nichts auf ein offenes Feuer hin. Ein Trupp wurde zur weiteren Erkundung unter Atemschutz in den betroffenen Raum geschickt, dazu musste die Zugangstür aufgebrochen werden. Zum Eigenschutz wurden Löschmittel, Mehrgasmessgerät und Wärmebildkamera mitgenommen.

Da immer noch nicht klar war, ob es sich um einen Brand oder um eine andere Reaktion handelt, wurden weitere Maßnahmen im Außenbereich vorbereitet, um für weitere Eventualitäten gerüstet zu sein. An die Einsatzstelle beordert wurden auch die Schulleitung sowie der Hausmeister.

Das Gasmessgerät reagierte auf erhöhte Kohlenmonoxid-Werte und mit Hilfe der Wärmebildkamera konnte der Erkundungstrupp im Raum eine Wärmequelle ausmachen: An einem Tageslichtprojektor kam es zu einem Schwelbrand von Putzlappen und Unterrichtsmaterialien. Dieser wurde mit einem Schaumlöscher abgelöscht. Wie sich zeigen sollte, passten Sonneneinstrahlung, Spiegel und Linsen des Projektors überein, so dass das abgelegte Unterrichtsmaterial durch einen Brennglas-Effekt entzündet wurde.

Der Gebäudekomplex wurde anschließend umfangreich belüftet, bis die CO-Konzentration wieder im normalen Bereich war. Nach Einsatzende wurde die Einsatzstelle an die Schulleitung übergeben, der Einsatz dauerte gut eine Stunde, im Einsatz waren etwa 70 Einsatzkräfte.