100 Einsatzkräfte üben für Ernstfall im Industriegebiet

Atemschutzträger drangen in das verrauchte Gebäude ein. Foto: Stadt

Industrieunternehmen stellen für Feuerwehren meist eine besondere Herausforderung dar. Daher übte die Feuerwehr Lasfelde mit weiteren Einsatzkräften beim Lasfelder Unternehmen Parker Hannifin Autotech-Composites im Gewerbegebiet Westharz.

Angenommen wurde, dass durch einen in Brand geratenen Container im Außenbereich Rauch in die Produktions- und Logistikhalle eingedrungen war. Ein Übergreifen des Containerbrandes auf das Gebäude musste verhindert werden. Ein Trupp unter Atemschutz drang in das verrauchte Gebäude ein, um nach vermissten Mitarbeitern, dargestellt von THW-Helfern, zu suchen. Feuerwehren aus der Kernstadt und Freiheit sowie Badenhausen wurden angefordert und das DRK alarmiert.

Sowohl Ortsbrandmeister Jörg Fedder als auch Marcus Köster, Standortleiter der Firma Parker Hannifin, zogen ein positives Fazit der Übung und vom Einsatz der mehr als 100 Einsatzkräfte. mp