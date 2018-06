Osterode Surfen ist jetzt in allen Zügen des Harz-Weser-Netzes möglich. Das sind die Strecken im Altkreis Osterode.

Bahn bietet jetzt kostenloses WLAN in allen Zügen an

Auf den Strecken des Harz-Weser-Netzes wird in allen Zügen ab sofort kostenloses WLAN angeboten. Darüber informierte jetzt die Deutsche Bahn. Bislang stand den Fahrgästen allein in den Zügen zwischen Braunschweig und Salzgitter-Lebenstedt (RB 48) kostenfreies WLAN zur Verfügung, nun sind alle Regionalbahnen mit der erforderlichen Technik ausgestattet. Der Regionalverband Großraum Braunschweig, die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen und die DB Regio haben 900 000 Euro in die neue Technik investiert.

Den Einbau der Hardware hat die DB Regio zu etwa 20 Prozent aus Eigenmitteln finanziert. Den Löwenanteil von 80 Prozent haben die für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) verantwortlichen Aufgabenträger übernommen, die auch die für den Datenverbrauch anfallenden Kosten tragen.

Multi-Provider-System

Um die bestmögliche Verfügbarkeit und Bandbreite zu gewährleisten, greife die WLAN-Technik auf ein Multi-Provider-System zurück, das parallel die Mobilfunknetze unterschiedlicher Mobilfunkanbieter sowie der beiden Netzwerktechniken 3G und 4G verwendet. Dieses System wurde von der DB-Fahrzeuginstandhaltung und DB Regio entwickelt. Welche Bandbreite im Zug tatsächlich genutzt werden kann, sei abhängig von der Leistungsfähigkeit der Mobilfunknetze entlang der Strecken.

Den Nutzern stehen pro Tag bis zu 100 MB Datenvolumen pro Endgerät zur Verfügung.

VERFÜGBARKEIT Auf folgenden Strecken im Altkreis Osterode ist das WLAN verfügbar: RB 46 Braunschweig-Salzgitter-Seesen-Herzberg RB 82 Bad Harzburg-Goslar-Göttingen RB 80 Göttingen-Northeim-Herzberg-Nordhausen RB 81 Bodenfelde-Northeim-Herzberg-Nordhausen