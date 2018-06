Am kommenden Montag beginnen die Bauarbeiten. Foto: Mark Härtl

Kreisel am Pferdeteich wird ab Montag verlegt

Am kommenden Montag, 18. Juni, beginnen die Arbeiten zur Verlegung des Kreisels am Pferdeteich in Osterode. Der stark frequentierte Knotenpunkt muss für die Arbeiten voraussichtlich vier Wochen lang gesperrt werden, teilte die Osteroder Stadtverwaltung mit.

Die Umleitung wird über die B 243 Richtung Abfahrt Dreilinden ausgeschildert. Für Rad- und Mofafahrer sowie landwirtschaftlichen Verkehr wird diese über die Schwimmbad- und die Schillerstraße führen. Der Verkehr aus der Innenstadt wird über den südlichen Teil des Innenstadtrings zur Osttangente der B 241 umgeleitet.

Die gute Nachricht: Wenn der Kreisel fertiggestellt ist, endet auch der Ausbau der Seesener Straße – voraussichtlich früher als geplant. Entwarnung für die Autofahrer gibt es aber noch nicht: Die Straßenbauverwaltung Goslar bereitet derzeit den ersten Abschnitt der Sanierung der B 241 vor; dann wird es wieder zu Umleitungen kommen.