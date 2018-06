Regenwetter stürzt Bäume und lässt Keller volllaufen

Am Donnerstagabend regnete es ordentlich. Foto: Miredi/Fotolia (Symbol)

Da kam schon ordentlich was vom Himmel am Donnerstagabend, begleitet von Donner und Blitz. Es schüttete in einem eng begrenzten Wetterereignis wie aus Eimern und hörte zunächst nicht auf.

Das blieb natürlich nicht ohne Konsequenzen, und so mussten die Feuerwehren im Stadtgebiet Osterode zu insgesamt 25 Einsätzen ausrücken. „Es war zwar nicht dramatisch, aber die Vielzahl der Einsätze parallel stellte für die Einsatzkräfte schon eine Herausforderung dar“, so Stadtbrandmeister Christian Wille.

Umgestürzte Bäume

Von den insgesamt elf Stadtwehren mussten acht zu angehobenen Gullideckeln, vollgelaufenen Kellern und nahe Marke zu umgestürzten Bäumen ausrücken. Dazu gesellten sich mehrere Fehlalarmierungen.

Schwerpunkt des Einsatzgeschehens waren laut Feuerwehr die Stadt Osterode und der Ortsteil Lasfelde. mp