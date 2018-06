Osteroder Schaukasten

Unendliche Geschichte

„Wir drehen uns in der Sache im Kreis“, kommentiert der städtische Pressesprecher Karl-Heinz Löwe die andauernden Beschwerden über den beklagenswerten Zustand in der Osteroder Lindenstraße.

Zwar wurden die Sammelcontainer für Altkleider gerade geleert, dort sah es vorher aber für viele Tage aus wie Kraut und Rüben. Sie werden, so ist zu vermuten, in kurzer Zeit den gleichen unschönen Anblick bieten. Zurecht ist das ein Aufreger für alle Anwohner. Der Stadt, so versichert es Löwe, sind die Hände gebunden, da es sich um ein Privatgrundstück handelt. Der Eigner wurde schon mehrfach angesprochen, offensichtlich ohne Resultat. Und auch die Abfallbehörde des Landkreises wurde über die unhaltbaren Zustände informiert. Die Altkleidercontainer in der Lindenstraße, offensichtlich eine unendliche Geschichte. mp