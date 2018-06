Altes Schützenhaus Lerbach ist in desaströsem Zustand

Im Fokus der jüngsten Ortsratssitzung in Lerbach stand einmal mehr der desaströse Anblick und Zustand des Alten Schützenhauses. Dazu Ortsbürgermeister Frank Koch: „Der Zustand kann einfach nicht so bleiben. Wir müssen konsequent Gespräche mit dem Land Niedersachsen als Besitzer der Liegenschaft führen“. Statiker hätten zwar einen stabilen Zustand begutachtet, so dass keine Gefahr für die Straße Am...